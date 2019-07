Le Football: le regard acéré de Bastien Vivès!

Dans ce livre politiquement incorrect, Bastien Vivès nous donne sa vision du football: une vision sans concession du football/fric/spectacle !

le football - © Shampoing Bastien Vivès, du haut de ses 35 printemps, a déjà marqué de son empreinte, de son talent, le neuvième art, avec des livres qui, tous, s'écartent résolument des chemins battus. " Une Sœur ", " Le Chemisier ", " Attention Chien Méchant ", " Petit Paul ", autant de livres qui, ces dernières années, n'ont pas hésité à s’enfouir dans le monde du désir charnel, de l’érotisme le plus débridé, mais aussi dans le quotidien vécu à taille humaine. Ici, Bastien Vivès, un dessinateur extrêmement doué, devient socialement sacrilège en s'attaquant (le mot est bien choisi, croyez-moi!) au football, ce sport qui électrise les foules et crée des gradins remplis de moutons bêlant tous dans la même direction !

le football - © Shampoing Ce qui est à mettre en évidence, dans cet album, c'est qu'au-delà de l'humour on devine et on comprend que Bastien Vivès doit sans doute aimer le football, et qu'il s'y connaît pas mal. Mais c'est surtout quelqu'un qui regarde un peu plus loin que le spectacle (de qualité ou pas…) qui se déroule sur le terrain. Les thèmes qu'il aborde sont extrêmement variés, de l'arbitrage aux hymnes nationaux, d'enfants esclaves fabricant des ballons aux tractations entre agents de joueurs et dirigeants de clubs. Il nous montre aussi, en dessins qui ressemblent à des instantanés, la pauvreté des propos " sportifs ", qu’ils soient ceux des joueurs ou ceux des journalistes dits spécialisés. Et il n'oublie pas le rôle prépondérant des entraîneurs, coupés du réel, les vrais, sur le bord du terrain, et les milliers d’autres, au bistrot ou dans les gradins !

le football - © Shampoing Phénomène de société, symbole aussi et surtout peut-être d'une société qui ne se base plus que sur la rentabilité, l'argent, le pouvoir et la renommée, le football est le personnage central, unique même, de ce livre. Avec Bastien Vivès, l'humour est un chemin de traverse. Un chemin qui peut se révéler plus qu’absurde, totalement surréaliste, comme quand il nous montre, assistant à un match de foot, un père expliquer à son fils que Jésus appartient à la vérité du football ! L’humour de Bastien Vivès est un miroir… Dans lequel nous nous reflétons... Tristement... Et j’ai particulièrement aimé la petite séquence qui met en scène deux amis d’enfance, une star de foot et un copain qui prépare son bac… Une séquence grise comme l'injustice...