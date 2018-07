Le décès de Frank Giroud : le scénariste prolifique de personnages toujours attachants

C’est ce 13 juillet qu’on a appris la mort de Frank Giroud… Un scénariste passionnant et passionné, que j’ai eu l’occasion de rencontrer, et que je vous propose d’écouter dans cette petite chronique.

Frank Giroud - © Glénat Frank Giroud, c’est celui qui a créé, avec plusieurs dessinateurs, une des grandes séries à succès du début du vingt-et-unième siècle : " Le Décalogue ". Une bd historique, s’intéressant de tout près à tout ce qui fait les errances de l’humanité : des sentiments comme la violence et la haine, l’intolérance et l’ignorance, des sentiments accentués par les religions et leurs interprétations.

Frank Giroud - © Glénat Mais Frank Giroud, c’est aussi bien d’autres scénarios, de toutes sortes, ancrés souvent dans la grande histoire, certes, mais pas uniquement. On se doit d'épingler son étonnante série " Destins ", d’une construction littéraire qui était une gageure, une gageure transformée en véritable réussite.

Frank Giroud - © Dargaud Mettre en évidence tous les albums auxquels Frank Giroud a participé serait fastidieux. Mais tous ses scénarios ont un indéniable point commun : l’intérêt qu’il portait à ses personnages, même ceux qui se trouvaient dans l’ombre des héros qu’il a créés. Frank Giroud refusait le manichéisme, et ce me fut un vrai plaisir de le voir aux commandes d’un " XIII – Mystery ", pour un scénario qui s’écartait des codes chers à Van Hamme. Avec Frank Giroud, les jeux de pouvoir, de richesse, ces thèmes récurrents dont Van Hamme a usé et parfois même abusé, tout cela passe au second plan. Et c’est ce qu’il me disait, à l’occasion de la sortie de cet album , " Martha Shoebridge ".