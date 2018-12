Dans le Turfu, on a construit le Mur de Bruxelles…

Le Belge se balade à la foire en famille dans Bruxelles lorsqu’il croise le chemin d’une baraque de voyante. S’installant sur le siège d’une étrange machine, il se retrouve envoyé en 2048. Et en 2048 la Belgique a bien changé. La Flandre est sous eaux, Bruxelles est ceinturée d’un haut mur, les parkings comme les voitures ont disparu et plus de carte d’identité, les habitants sont enregistrés via leur ADN… Pour le Belge, un seul but : regagner Gembloux et retrouver sa famille, mais pour ça il va falloir s’enfuir de l’ancienne capitale belge…

Quatrième album d’une série débutée en 2013 sur base d’une série de cartoons parus dans Le Vif/L’Express. Ici, le Belge vit une aventure longue qui l’entraîne dans un futur à la fois absurde et tellement parlant pour les lecteurs pour peu qu’ils soient belges, car c’est peut-être bien là la faiblesse de l’album : son côté intraduisible voir incompréhensible pour les lecteurs hors de nos petites frontières. Quoi qu’il en soit, cette politique fiction des œuvres de Kosma et Lecrenier ne manque pas de drôlerie.

TITRE : Le Belge du Futur

AUTEURS : Lecrenier (D) et Kosma (S)

EDITEUR : Delcourt

GENRE : " Flamands, Wallons! - Ce ne sont là que des prénoms! - Belge est notre nom " (A. Clesse)

Denis MARC