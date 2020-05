Lapinot, quasi trente ans, et toutes ses grandes dents

Qu’on se le dise ! Lapinot est un superhéros. On revient sur sa formidable histoire.

Remontons le temps, jusqu’à l’aube de ce qu’une horde de journalistes en manque de tiroirs et de choses à y fourrer nommera, après coup, la "nouvelle BD".

Imaginez une dream team en pleine formation…

Avec Joann Sfar (Le Chat du Rabbin), Christophe Blain (Isaac le pirate, Quai d’Orsay), et autre Manu Larcenet (Blast, Le combat ordinaire), qui prennent un malin plaisir à dégommer un paquet de dogmes du neuvième art, avec une aisance et un talent indécents.

C’était vers la fin des années 90.

Pour remonter à une des sources de cette fontaine de Jouvence en devenir, il faut remonter encore un peu, au début des 90’s et s’intéresser à un auteur au nom de scène qui fleure bon l’aventure et l’exotisme.

Laurent Chabosy, qui a bien fait de se rebaptiser Lewis Trondheim, se lance un défi que l’on qualifierait d’audacieux, si on apprécie l’usage d’euphémisme : entamer, et finir, dans le même et unique élan, une très grosse BD.

Jugez plutôt : 500 pages de 12 cases (3 fois 4), sans préparation ni crayonné, alors que, selon les dires de l’auteur, il ne sait pas même pas dessiner.