"La Vie Intelligente" : petits riens et tout à la fois

Dans un nouvel ouvrage tout en sensations, l’artiste belge Aurélie William-Levaux mêle le texte à des dessins colorés sur tissus et livre sa définition du bonheur. “La Vie Intelligente” est publié aux Editions Atrabile.

Au départ, Aurélie William-Levaux souhaitait créer un ouvrage à 4 mains avec son compagnon. L’un serait à l’illustration et l’autre au texte ou inversement. Mais devant le refus des éditeurs, l’auteure a abandonné son idée. Elle sera la seule à écrire et dessiner et se met à raconter le processus d’écriture et le quotidien. C’est un ouvrage hybride qui frappe à la porte du quotidien de son auteure qui le dévoile. Avec tendresse, énervement et accalmie Aurélie William-Levaux raconte sa vie d’artiste et sa vie de femme et de mère. A travers un texte simple et suspendu, plein des digressions qu’elle souligne, elle coupe la continuité hachée de ses dessins sur tissus aux tâches colorées qui dépassent. L’auteure signe un ouvrage sur l’envers du décor, le bonheur d’être si peu mais le bonheur d’être ensemble. Elle raconte comment elle a peur de voir partir l’homme qu’elle aime et se rend compte qu’elle exagère à cause de ses règles. Elle raconte comment il a changé leur quotidien à sa fille et elle et comment la vie d’artiste est précaire. Entre pics hormonaux et pizzas à un euros, "La Vie Quotidienne" a quelque chose de profondément vivant.