"La Tournée" : petits meurtres en librairies

Une tournée littéraire, c’est toujours un grand moment pour un écrivain. Surtout la première. Surtout lorsque l’on n’est encore peu connu. G.H. Fretwell est un jeune auteur britannique qui rencontre un succès modéré avec ses romans. Il est pourtant plein d’espoir et se réjouit des différentes séances de dédicaces organisées dans plusieurs petites villes du pays, durant lesquelles il espère rencontrer son public. L’écrivain laisse sa femme Rebecca et son fils Oliver et s’en va avec une valise contenant quelques exemplaires de son dernier roman. La première étape ne se passe pas vraiment comme prévu puisqu’il perd son bagage et quand il rejoint la première librairie, aucun lecteur n’a fait le déplacement. La libraire prénommée Rebecca comme sa femme essaye de le rassurer. Fretwell rejoint alors son hôtel et commande un steak bien cuit au room service. Il apprend par la suite que la libraire a disparu sans laisser de trace, il est interrogé par la police. Au fil des étapes, des faits de plus en plus étranges se produisent et le jeune auteur apprend l’existence d’un tueur à la valise qui sévit le long de sa tournée littéraire…

“La Tournée” est une bande dessinée à l’ambiance toute britannique, teintée d’humour noir et d’enquête policière. Le héros un peu naïf est conduit sur le dangereux chemin de la suspicion. Fretwell est trop gentil, trop serviable, ne veut pas faire de vague et ne cesse de se faire avoir. Peut-il être un ravisseur ou un tueur en puissance ? Le jeune père de famille se retrouve bien seul dans une histoire rocambolesque et haletante. “La Tournée” est une belle mise en image d’un polar britannique caractéristique avec une esthétique désuète et une trame narrative obscure ponctuée d’absurde.

Andi Watson a abandonné les jeux vidéos et le dessin animé pour se tourner vers la BD. Il débute dans le neuvième art dans les années 90 et ne le quittera plus. Avec quelques récompenses et une reconnaissance certaine dans le milieu, il fait partie de la vague des auteurs bédéastes britanniques prolifiques et talentueux. Watson collabore également avec Marvel, DC et Dark Horse Comics.