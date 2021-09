La Quinzaine de la BD revient dès ce week-end à Libramont, avec en invité Franck Pé

Deux ans après une première édition réussie, la Quinzaine de la Bande dessinée revient dès ce week-end à Libramont.

Au menu, expositions, conférences mais aussi balades et animations. L'échevin de la culture Jonathan Martin nous dévoile le programme mais revient d'abord sur la génèse de la première édition :

"C'était le Musée de la BD qui fêtait ses 30 ans d'existence et voulait sortir de ses murs. Il avait lancé un appel aux communes et Libramont a eu du répondant, puisque nous avions déjà mis en place une programmation qui sortait de l'ordinaire.

Ici on articule cette quinzaine de la BD en différents pôles géographiques, et notamment un pôle forestier avec une promenade thématique. Le pôle bibliothèque qui reste le centre névralgique. Le centre culturel qui accueillera une grande rétrospective Franck Pé qui est notre invité d'honneur pour l'occasion. Et puis un circuit de vitrines peintes."

Tous les détails du programme de la Quinzaine de la BD sur le site internet de la commune de Libramont.