Un dessin époustouflant de maîtrise pour un récit de pure SF.

La Terre, dans le futur. Désertée de la plupart de ses habitants, la planète est explorée par des archéologues et des aventuriers en quête d’artéfacts qui pourraient être revendu sur Mars où la population s’est établie. Un jour d'exploration, la petite Lise, fille de la belle et mystérieuse Martha, tombe au fond d’un trou et se tue. Dans l’espoir de la ramener à la vie, Martha fait appel à un jeune chercheur en nanotechnologies pour lui faire réaliser un clone de l’enfant. Se prenant au jeu, le chercheur débarque dans un superbe château des Pyrénées où, aidé d’un cyborg, il va tenter l’impossible.

Adapté du roman éponyme de Stefan Wul publié en 1958, La Mort Vivante est un pur récit de SF, modernisé par Olivier Vatine pour le scénario et Alberto Varanda pour le dessin. Accrocheur dès l’entame, le récit fait la part belle aux ambiances lourdes du château laissant le côté les technologies futuristes à base de vaisseaux spatiaux pour s’attacher au côté médical de l’intrigue. Avec son cyborg muet et baraqué comme une armoire normande et son savant tentant de redonner vie à la gamine, difficile de ne pas penser à un docteur Frankenstein se cherchant un nouveau défi dans ce récit ou la vie transgresse les lois naturelles. Ajoutons-y les dessins simplement superbes de Varanda, sorte de mix entre Andréas et Schuiten avec des dessins hachurés devant lesquels il n’est pas possible de ne pas tomber en admiration et vous obtenez un bouquin qui trouvera une place de choix dans les bédéthèques des amateurs du genre.

On notera qu’il existe deux versions de l’album, l’une en couleurs, l’autre en Noir et Blanc dont est extraite l’illustration ci-dessous.

En bref : Bon scénario, beau dessin, que demande le peuple ?

TITRE : La Mort Vivante

AUTEURS : Varanda (D) et Vatine (S) d’après Stefan Wul

EDITEUR : Glénat

GENRE :

Denis MARC