La France émet une pièce de 2 euros à l'effigie du héros gaulois de BD, Astérix

À l'occasion des 60 ans d'Astérix, qui seront fêtés en octobre par la sortie le 24 octobre du 38e album, "La Fille de Vercingétorix", la Monnaie de Paris va mettre en circulation une pièce de 2 euros à l'effigie de l'irréductible gaulois. Chaque année, la Monnaie de Paris émet des pièces de 2 euros commémoratives mettant à l'honneur des personnages historiques ou des œuvres caritatives.

Le modèle Astérix a été frappé à 310 000 exemplaires seulement, le plus faible tirage pour une pièce commémorative française de 2 euros. Le célèbre Gaulois est représenté de profil avec son célèbre casque ailé, entouré de lauriers. Le millésime 2019 et le 60e anniversaire des aventures d'Astérix sont inscrits en chiffres... romains.

Astérix a fait son apparition le 29 octobre 1959 dans le premier numéro de l'hebdomadaire Pilote. Depuis six décennies et 37 aventures (bientôt 38), la série est devenue un "lieu de mémoire" de l'identité française, s'ingéniant à parodier le mythe de "nos ancêtres les Gaulois". Traduit dans 111 langues et dialectes, Astérix demeure la bande dessinée la plus traduite au monde. 380 millions d'albums ont été vendus depuis 1959. Elle a donné lieu à 4 films (un cinquième, "Astérix en Chine", est prévu pour 2020) et de nombreux films d'animation, dont le dernier, sorti en 2018, est "Le secret de la potion magique".