La Française Pénélope Bagieu récompensée par un prestigieux prix de la BD aux Etats-Unis

Papier-Crayon - Pénélope Bagieu répond à nos question en dessins. - 22/07/2019 Alors que vient de sortir un deuxième volet génial de sa série Les Culottées, qui raconte les histoires incroyables de ces femmes méconnues qui ont décidé de ne pas se laisser faire, Pénélope Bagieu est venue à Konbini pour se soumettre à notre interview papier-crayon. "Ta première idole ?", "un personnage que tu aurais aimé inventer ?" ou encore "quelle célébrité t'inspire le plus ?", Pénélope Bagieu nous répond, le tout en dessin.