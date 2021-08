La Fête de la BD arrive à Bruxelles le 10 septembre, pour un mois entier

La Fête de la BD prend le large

2020 devait marquer les 10 ans de la Fête de la BD, traditionnellement organisée le premier ou deuxième week-end de septembre. La Fête s'est transformée en Expérience BD. Mais la crise sanitaire a permis aux organisateurs de repenser l’événement, sur un temps plus long mais dans des rendez-vous plus conviviaux. Un cap marqué par la belle affiche de cette édition 2021, signée Bastien Vivès. Plus qu'un village de la BD, la Fête se déclinera désormais en expositions, ateliers, conférences, séances de dédicaces, visites guidées et chasse aux trésors grandeur nature pour les plus jeunes. Sans oublier les incontournables prix Atomium.

Une affiche signée par Bastien Vivès

Corto Maltese sera à l'honneur en cette rentrée de septembre, puisque Bastien Vivès et le scénariste Martin Quenehen réinterpréteront le personnage mythique créé par Hugo Pratt dans l'album Océan noir, à paraître chez Casterman le 1er septembre prochain.