La famille du dessinateur d’Astérix, Uderzo, relance son prix dans la BD

La famille de l’un des deux créateurs d’Astérix, Albert Uderzo, a annoncé jeudi le retour de son prix annuel pour les auteurs de bande dessinée.

Quatre prix, "assortis d’une dotation, destinés à soutenir et à promouvoir la création contemporaine de la bande dessinée et du roman graphique", sont créés, précise la famille dans un communiqué : meilleur album de BD, meilleur roman graphique, meilleur dessin dans un album de BD et "meilleure contribution au 9e art".

Les premiers prix nouvelle mouture doivent être remis le 19 octobre à Paris.