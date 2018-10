La Déclaration des Droits de l'Homme et Spirou amis, partout, toujours

La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme a 70 ans et s’illustre dans les pages du beau journal de Spirou.

Septante ans et toutes ses dents… Même si les coups qui lui sont portés régulièrement pourraient lui ébrécher l’émail. la DUDH est toujours là et bien là pour rappeler aux tyranneaux de par le monde que la parole est libre et que non, une élection ou une prise de pouvoir ne sont pas synonyme d’un blanc-seing permettant de museler une opposition trop remuante ou de torturer tout qui aurait des velléités de contestation.

Pour rappeler utilement et de façon ludique les 30 articles qui la composent, le magazine Spirou sort ce mercredi un numéro spécial ou les auteurs maison illustrent chacun l’un de ces articles.

Ainsi de Nob et de son Dad rappelant que " Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits " (Art. 1) ou de Kid Toussaint et son Télémaque " Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé. " (Art. 9).

Bref, l’hebdomadaire de Marcinelle fait là œuvre plus qu’utile dans son numéro 4200. Ralliez-vous donc au signe de Spirou en portant deux doigts à la tempe…

Denis MARC