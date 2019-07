La Conquête De L'Espace – Il y a cinquante ans, l'homme marchait sur la Lune!...

L’anniversaire de cette prise de possession de la Lune par l’homme fait l’objet d’un album particulièrement bien illustré et scientifiquement accessible !

la conquête de l'espace - © Casterman 1969 : Merckx gagnait son premier tour de France. Et, pratiquement le même jour, Armstrong mettait le pied sur la Lune ! S’il est vrai que cet événement a été suivi partout comme une des réussites exemplaires de l’humanité, il est tout aussi vrai que certains, comme Les Frères Jacques par exemple, ont regretté ce viol d’un astre qui faisait rêver les poètes. Force est de reconnaître aussi que, depuis cette époque, la Lune, scientifiquement parlant, a laissé la place à d’autres priorités spatiales. Cela dit, cela reste cependant un des moments essentiels de l’Histoire de l’humanité ! Même si cette aventure époustouflante doit beaucoup à une guerre horrible, et à un personnage de cette guerre dont on a gommé les actes totalement répréhensibles qui furent les siens, le nommé Von Braun, sauvé de tout jugement pour servir la cause de l’espace et des Etats-Unis ! Mais l’espace et sa conquête font toujours rêver, et feront rêver encore bien longtemps. Et le livre qui vient de sortir chez Casterman, dans la collection des reportages de Lefranc, raconte cette épopée, de sa genèse jusqu’à son aboutissement. Ce n’est pas une bd… C’est un livre de vulgarisation scientifique illustré à la manière d’une bande dessinée. Avec, aux commandes du texte, Pierre-Emmanuel Paulis, qui travaille à l’Euro Space Center. Pierre-Emmanuel Paulis - 18/06/2019 la conquête de l'espace -

Les auteurs de "La Conquête de l'espace", "Airborne 44", et "Lune Rouge" - © JJ Procureur Le texte de Pierre-Emmanuel Paulis se construit dans un style journalistique, et, de ce fait, est totalement accessible sans difficulté. Son propos n’a rien de pédant, mais n’oublie aucune des réalités de la conquête spatiale depuis 1969… Et ce qui rend cet album extrêmement intéressant et agréable, c’est aussi, bien entendu, le dessin de Régric. Documenté et précis, ce dessin complète une iconographie photographique abondante. Ce dessinateur s’inscrit dans la lignée de Jacques Martin, et son sens de l’illustration est un contrepoint parfait au texte et aux photos. Ce qui est remarquable, aussi, c’est que Régric parvient à dépasser le seul côté technique factuel pour remettre l’être humain à sa place, c’est-à-dire au centre même de cette conquête toujours en cours ! Et n’oublions surtout pas tout le talent de Bruno Wesel, dont les couleurs, très réalistes elles aussi, jouent avec les ombres et les perspectives avec beaucoup de réussite. Régric - 18/06/2019 la conquête de l'espace

Dirk Frimout, Jarbinet et Pierre-Emmanuel Pauis - © JJ Procureur Si l’envie vous vient d’en savoir plus, d’en voir plus aussi, rendez-vous à l’Euro Center de Transinne, qui propose une exposition dans laquelle se côtoient les dessins de Régric et différentes pièces étonnantes et parlantes de la collection privée de Pierre-Emmanuel Paulis. Et croyez-moi, se balader dans ce centre, et y vivre une expérience, entre autres, de réalité virtuelle, cela vaut la peine ! Epinglons également deux autres albums qui devraient vous plaire et qui, à leur manière, parlent aussi de cet anniversaire : " Lune Rouge ", et " Airborne 44 ", tous deux sortis aux éditions Casterman.