La bande dessinée retrouve enfin un festival avec 48H BD

La bande dessinée, qui a vu l’annulation ou le report en cascade de tous ses festivals dont Angoulême, dans l’ouest de la France, renoue avec le public vendredi et samedi grâce aux 48H BD, éparpillées en France et en Belgique.

"C’est une reprise de l’activité pour la BD, et des retrouvailles avec le public bienvenues pour les libraires", affirme à l’AFP le président de ce festival, François Capuron.

Le Festival international de la BD d’Angoulême, qui pour 2021 avait prévu une édition grand public en juin, y a renoncé en raison de l’épidémie de Covid-19. Le festival de la BD de Puteaux, dans la région parisienne, prévu fin mai, a été annulé. Et celui de Bastia (sud), qui se tient normalement en mars, a été décalé en septembre.

À Bruxelles, l’Expérience BD, formule de la Fête de la BD adaptée aux mesures sanitaires en vigueur à l’époque, avait, elle, accueilli quelque 10.000 personnes à la Gare maritime de Tour & Taxis entre le 11 et le 20 septembre derniers. En 2019, l’événement avait rassemblé plus de 100.000 mordus de phylactères. En pleine pandémie de coronavirus, l’édition 2020 avait donc dû se réinventer, notamment en imposant un système de réservations (gratuites), le port du masque et le respect de la distanciation sociale.