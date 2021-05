La bande dessinée en grandeur nature pour la Foire du Livre

Durant 3h30, dans la cour du WauxHall au Parc Royal, 16 auteurs et autrices de BD se sont donné rendez-vous pour créer une fresque commune de plus de sept mètres de long. Découvrez le documentaire illustrant cette rencontre, ce mardi à 19 heures.

Mélanger la bande dessinée à la musique le temps de quelques heures : c’est le projet lancé par l’artiste plasticien Fabrizio Borrini, dans le cadre de la Foire du Livre de Bruxelles. "J’ai proposé qu’on organise une performance qui crée un lien entre les auteurs, un moment de croisements", explique-t-il. Cet évènement, qui s’est déroulé sans public, a rassemblé 16 dessinateurs et dessinatrices de BD, le tout dans une ambiance musicale avec la présence d’une DJ.

Œuvre de 7 mètres

Résultat ? Ensemble, ils ont réalisé une fresque de sept mètres de long sur la thématique "Le nouveau futur en Europe". Inspirés par des mots-clés illustrant les valeurs humanistes et européennes (comme la démocratie, l’écologie, la mixité etc.), les auteurs.trices ont partagé un moment exceptionnel. "On a ressenti le plaisir de pouvoir travailler ensemble, sur un autre format. Certains se sont dépassés car ils n’ont pas du tout l’habitude de créer de cette manière, dans ce format. Et puis, ça a donné la possibilité à chacun.e de s'exprimer", continue Fabrizio qui est lui aussi auteur de BD.

Des retrouvailles

Et pouvoir se retrouver après des mois de confinement, ça n’a pas de prix… "Les auteurs de BD sont moins impactés que nos amis de l’art de la scène. Ils ont pu travailler de chez eux, développer des projets. Ce qui a été très dur pour eux, c’est le manque des rendez-vous avec le public, ou avec les autres auteurs."

Ce moment particulier a été filmé par le jeune réalisateur Julien Kartheuser afin que le public puisse également s’immerger dans cet évènement. Pour le découvrir, rendez-vous ce mardi à 19 heures via ce lien.

Et après ?

La fresque sera mise aux enchères au Centre belge de la bande dessinée (CBBD) qui a fortement soutenu le projet dans toute sa phase logistique. L’entièreté du montant sera versée à l’association d’auteurs.trices de bande dessinée "L’Aka", initiée entre autres par Bernard Yslaire.