La ballade du soldat Odawaa ou "Un Indien vaut mieux que deux tu l'auras"

1915, dans les tranchées du front français. Un contingent canadien est venu prêter main-forte aux troupes françaises, parmi les soldats une poignée d’Amérindiens engagés comme sniper. Le plus habile et redouté de ceux-ci est le soldat Odawaa de la nation Cree, matricule tomahawk. Il sème la terreur dans les rangs du Kaiser par ses faits d’armes surhumains, mélange de ruse et de précision de tirs. A la demande du colonel Desjoyaux, le sniper est envoyé abattre le chef d’une bande de pillards teutons sans foi ni loi.

On l’ignore souvent mais il y eut effectivement des soldats canadiens des Premières nations dans les tranchées du Nord. Si Odawaa et ses confrères sniper sont de fiction, ils s’inspirent du bien réel Francis Pegahmagabow de la Nation Shawanaga qui fit 378 (!) morts dans les rangs allemands. Il est d’ailleurs l’un des deux soldats Amérindiens les plus décorés.