L'univers d'Enki Bilal bientôt aux enchères à Paris

C'est l'événement automnal à ne pas manquer pour les amateurs de bande dessinée. Artcurial organisera en octobre une vente entièrement dédiée à l'un des artistes incontournables du 9ème art, Enki Bilal. Y seront proposées des créations inédites du bédéaste.

Une trentaine de planches et dessins originaux inédits d'Enki Bilal passeront sous le marteau à cette occasion. Elles sont tirées de ses albums et cycles les plus emblématiques tels que "Partie de Chasse" ou encore la "Trilogie Nikopol". Mais l'une des plus belles pièces en vente est un dessin à l'encre de Chine et acrylique réalisé pour la couverture du quatrième tome de la "Tétralogie du Monstre", dans laquelle l'artiste français traite de terrorisme et de mémoire. Il est estimé entre 100.000 et 150.000 euros.