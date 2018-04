"L'Une d'Elles" : une enfance dans le Yorkshire

C’est un témoignage marquant à la portée sociologique, un récit d’apprentissage et une difficile prise de conscience sur la réalité de notre société. Dans une bande dessinée qui prend aux tripes, Una raconte la condition féminine moderne.

Née en 1965 en Angleterre, Una a grandit dans une banlieue du Yorkshire. Entre sa maison de poupée fabriquée par son père, les longues balades sur la plage et l’attente de Noël, le début de son enfance fut heureuse et sans vague, exceptées celles de la mer durant les vacances. Les années 70 ont marqué l’Angleterre par une actualité agitée : la rage, les émeutes raciales, les grèves, l’IRA, la violence des hooligans… et puis l’affaire de l’Eventreur du Yorkshire. Entre 1975 et 1980, une dizaine de femmes furent assassinées sauvagement en rentrant chez elles. Alors qu’on pensait qu’il s’agissait d’un tueur de prostituées, l’homme a commencé à s’en prendre à des jeunes filles “de bonnes familles”. Les médias ont alors remis en cause les moeurs des victimes, après tout ne l'avaient-elles pas cherché ? En parallèle, l’enfance d’Una s’est profondément assombrie, à partir de ses 10 ans, Una subit plusieurs assauts masculins, des viols qu’elle ne nomme pas mais qui resteront marqueurs de son début de vie de femme. Délaissée par ses parents et sa soeur, la petite fille n’a personne avec qui parler de ce qu’elle vit, elle pense que subir est constitutif de la vie d’une femme. Elle est l'une d'elles, l'une des victimes parmi tant d'autres...

Ce parallèle entre les féminicides et les agressions sexuelles subies par Una n’est pas anodin, ce sont deux types de violences subies par des femmes dans un même comté à une même époque. A cause d’un formatage de la société, les hommes sont élevés comme étant les dominants et les femmes les dominées, elles s’habituent à subir la violence des hommes, à cacher leur sexualité, à être prudes mais pas trop, elles se feront de toute manière traiter de “salopes”. Le consentement d’une femme ne vaut pas grand chose, les victimes féminines de viols sont culpabilisées et les prostituées rabaissées. Si le débat s’ouvre aujourd’hui et trouve un certain écho dans les médias et sur le web, cette lutte ne date pas d’hier et reste pourtant nécessaire.

Una propose avec “L’Une d’Elles” un mélange entre récit autobiographique et travail sociologique, elle décrit les mécanismes de discrimination que la société exerce sur les femmes pour qu’elles se taisent et que les violences masculines se perpétuent. Avec un recul incroyable et un travail de recherche conséquent sur l’affaire de l’Eventreur, ce sont finalement des problèmes encore d’actualité que l’auteure porte sous le feu des projecteurs. Avec un trait neutre et presque désuet, Una dessine ces mots qui ne sont jamais sortis, une thérapie personnelle qui se transforme en essai féministe documenté et intelligent. “L’Une d’Elles” est son premier roman graphique.