L'obsolescence programmée de nos sentiments : l'amour, le désir, le bonheur et le temps qui passe…

Zidrou, d’album en album, aime nous étonner tout autant qu’il s’étonne lui-même, par la variété de ses choix scénaristiques, et par la poésie profondément humaine de toutes ses aventures en compagnie de dessinateurs toujours inspirés…

L'obsolescence programmée de nos sentiments - © Dargaud On parle beaucoup, ces derniers temps, de l’obsolescence programmée de tous les appareils électro-ménagers (au sens le plus large du terme…) qui remplissent de plus en plus notre quotidien. En même temps, nous vivons une époque où l’être humain lui-même se trouve en danger de perte de (re)connaissance, face à un univers dans lequel la technologie prend de plus en plus le pouvoir. La technologie et l’âge. Certes, le " jeunisme " ne date pas d’aujourd’hui, et il a déjà quelques belles années derrière lui, mais il est de plus en plus présent, évident, dans toutes les couches de notre société. Le temps qui passe serait-il donc devenu, pour l’homme et la femme, le signe inéluctable d’une déchéance, d’un effacement de tous les bonheurs de la vie ? Vieillir serait-il le signe charnel d’une obsolescence programmée des sentiments humains ? C’est là tout le thème de cet album qui ne ressemble à aucun autre, qui aborde, de front, avec tendresse et poésie, la beauté de l’âme et du corps qui, en se sachant vieillis, face à leurs propres miroirs, face aussi et surtout aux miroirs des regards des autres, se veulent encore et toujours aptes au désir, au plaisir, donc à l’existence !

L'obsolescence programmée de nos sentiments - © Dargaud Le résumé de ce livre est tout simple. Ulysse, veuf, perd son emploi à presque 60 ans. Seul dans la vie, il promène son ennui entre ses quatre murs. Méditerranée, elle, est commerçante et célibataire, et vient de perdre sa mère, avec qui, sans doute, elle vivait une relation privilégiée depuis toujours. Ulysse était déménageur. Méditerranée fut, il y a des années, modèle de charme, ayant même fait la couverture du magazine Lui. Isolés, perclus de solitude, prêts presque à se laisser aller à un long et lent trajet vers la mort, ils vont se croiser, par hasard. Ils vont se regarder l’un l’autre. Ils vont, non pas rajeunir, mais s’apprivoiser et, ce faisant, apprivoiser le temps, LEUR temps. Lorsqu’un tel sujet est abordé, en littérature, en chanson, il faut reconnaitre que ce sont souvent les " clichés " qui deviennent le fil conducteur d’un récit plus ou moins bien-pensant et " politiquement " correct. Avec Zidrou, ce n’est pas du tout le cas, tout comme avec Aimée De Jongh, l’époustouflante dessinatrice de cet album. Pour aborder le thème du vieillissement des sentiments, celui des chairs, ils battent tous les deux en brèche les habitudes visuelles et littéraires rattachées à la réalité de l’âge humain. Il y a les mots de Zidrou qui, à aucun moment, ne sonnent faux. Il y a le dessin d’Aimée De Jongh qui n’embellit rien, qui ose montrer les corps tels qu’ils sont et pas tels qu’on pourrait les rêver, et qui le fait sans voyeurisme, mais avec une véritable sensualité.

L'obsolescence programmée de nos sentiments - © Dargaud C’est ce qui est frappant, dans cet ouvrage, très vite, d’ailleurs, cette osmose entre texte et graphisme, entre l’image et le mot, entre les visions que les deux auteurs, de générations très différentes, partagent de l’humanité, du corps dans toutes ses évolutions, du sentiment qui, si on le veut, peut ne jamais souffrir d’obsolescence, tant il est vrai qu’aucun être humain n’est un cliché! S’il fallait trouver une morale à cette histoire, c’est que le sentiment amoureux est la seule et véritable jeunesse de la chair comme de l’âme, du cœur comme de l’intelligence. Et, à ce titre, la couverture de cet album est parfaitement emblématique. Nos deux héros sont nus, mais de dos… Se parlent-ils ou, silencieux, regardent-ils côte à côte leurs nouveaux horizons ? Et s’ils sont amoureux, ils ne le sont qu’en prémices, qu’en frôlements, qu’en espérances… Cet album est un livre profondément et exclusivement humain, ai-je envie de dire. Un livre dans lequel on sent, avec intensité, que tous les personnages, centraux ou secondaires, ont leur importance, ont leur existence propre. Comme cette professionnelle de l’amour, aperçue deux fois, et dont le dessin montre, plus que ce qu’auraient pu faire les seuls mots, toute la détresse de voir un client fidèle, un ami intime donc, la quitter par amour… La pauvreté de l’avant-vieillesse devient richesse grâce à un dessin tout en douceur, tout en poésie à la fois pudique et subtilement sensuelle. Aimée De Jongh joue avec les regards, avec les ombres sur les corps dénudés, avec les sourires de chacun de ses personnages… Et elle fait avec un indéniable talent!

L'obsolescence programmée de nos sentiments - © Dargaud Ce livre aurait pu être désespéré, voire désespérant, et il n’en est rien, que du contraire. Cette histoire que nous racontent Zidrou et De Jongh est rafraîchissante, souriante, heureuse… Je ne peux pas résister à une citation, d’ailleurs : " devenir vieux, c’est un métier d’avenir ". La vie est faite d’étapes, paraît-il… L’étape que franchissent Ulysse et Méditerranée est essentielle , puisqu’ils ont enfin dépassé l’âge d’être raisonnables ! Zidrou, lui aussi, a dépassé cet âge, depuis quelques années déjà, des années au cours desquelles il parvient, de livre en livre, à se renouveler, mais à le faire sans aucune routine, en parvenant à raconter des histoires toutes différentes les unes des autres, sans aucun doute, mais toutes animées d’une même volonté : celle de nous faire aimer des personnages, même horribles (comme dans " La petite souriante "), et de le faire avec un vrai talent littéraire, avec un regard à la fois tendre et poétique, souriant et acerbe, un de ces regards capables de magnifier un quotidien toujours trop lourd à supporter… En quelques années, d’étonnement en étonnement, Zidrou s’est installé dans l’univers du neuvième art comme un des scénaristes les plus importants !