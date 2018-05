L'homme invisible existe, je vis avec lui

Entre comédie romantique et histoire fantastique, Les Petites Distances de Véronique Cazot et Camille Benyamina a plein de charme. Au-delà du message assez transparent (évidemment) d’un monde qui efface les individus aux yeux des autres, il y a une romance originale et attachante. Bon, on s’attend un peu au dénouement, mais l’ensemble reste sympathique.

Max est un type discret, très très discret. A ce point discret qu’on l’oublie aussitôt croisé. Même sa copine l’oublie, au point qu’elle ramène un mec à la maison alors que Max va rentrer. Sa psy, elle-même ne le prend pas au sérieux. Alors Max, se cherche une colloc’, il tombe sur Nabil qui a comme voisine Léonie, une très jolie rouquine qui pense que des fantômes vivent chez elle. Max -devenu littéralement transparent- va tomber amoureux de Léonie et la hanter, l’aidant à chasser ses démons et entamant avec elle une relation de couple particulière.

Je vais rester

Je vais rester - © Rue de Sevres - 2018

C’est l’été, Fabienne et Roland arrivent à Palavas pour une semaine de vacances. Il a tout organisé, réservé, payé et noté dans un carnet les moments importants du séjour. Un accident tragique survient alors qu’ils n’ont pas encore déposé leurs bagages à l’appartement... et elle se retrouve seule. Contre toute attente, elle décide de rester sur place et faire ce qui était prévu. Son hébétude et son déni laisseront-t-ils de la place à l’imprévu ?... (Texte de l’éditeur)

Ce qu’on en pense

Après un début scotchant, l’album se poursuit sur une sorte de romance platonique plus classique mais très attachante. Suivre Fabienne, qui semble détachée de tout ce qui l’entoure, se révèle être fort agréable malgré le peu d’actions de l’histoire. Le deuil qu’elle vit et le déni dont elle semble faire montre la rende mystérieuse. Est-ce du désintérêt ou de l’hébétude ? Le lecteur se posera longtemps la question en refermant cet ouvrage scénarisé par un Lewis Trondheim sortant des sentiers battus et dessiné par le trop rare Hubert Chevillard.

TITRE : Je vais rester

AUTEURs : Chevillard (D&C) et Trondheim (S)

EDITEUR : Rue de Sèvres

GENRE : Aimer à perdre la raison, aimer à ne savoir que dire

Denis MARC