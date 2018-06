L'épiphanie selon Debeurme, tome 2 : la haine enfle

Le second volet de la trilogie prophétique de Ludovic Debeurme vient de sortir chez Casterman et en dévoile un peu plus sur les êtres hybrides qui ont colonisé la Terre. Dans le précédent tome, David, un trentenaire mélomane venait de perdre sa femme dans un cataclysme sans précédent quand il découvre un drôle d’être dans son jardin. Il s’agit d’un hybride mi-enfant mi-animal comme tant d’autres qui ont ensemencé la terre un peu partout dans le monde juste après “La Grande Vague”. Cette tempête qui a dévasté et emporté une partie de la population a comme servi à éliminer une partie des humains pour laisser place à cette nouvelle espèce : les épiphanians. David élève Koji comme son fils mais celui-ci grandit très rapidement, comme ses congénères autour de lui. Les êtres commencent à inquiéter une partie de la population et subissent rapidement des violences de la part de groupuscules qui organisent des ratonnades. Les épiphanians presque adultes s’organisent pour répliquer.

Le fiel de la terre L’épiphanie selon Debeurme, la haine enfle - © Casterman Dans cette lutte sanglante, Koji est totalement perdu, c’est ici que débute le second opus. Il se sent particulièrement reconnaissant envers son père qu’il aime profondément mais un instinct enfoui lui donne envie de le tuer. Une bande d’épiphanians débarque dans la maison familiale et force le jeune hybride à les rejoindre. Le groupe effectue un pèlerinage vers les météorites à l’origine de leur création et Koji décide de les rejoindre. Ils veulent comprendre et espèrent tous la révélation. Koji voit ses semblables d’un oeil sceptique excepté une jeune épiphanian, dont il tombe amoureux. Les hybrides deviennent de plus en plus instables et un jeu de pouvoir s’installe au sein du groupe, le mettant en danger.

Si les origines de la nouvelle espèce se précisent, la lutte avec les humains se fait de plus en plus brutale et les parallèles avec notre monde de plus en plus nets. Le terrorisme est au centre de ce nouvel ouvrage aux allures politiques qui encore une fois précise la vision de Ludovic Debeurme sur notre monde totalement fou. La différence, la haine et l’humanité sont au coeur du récit sybillin qui prépare déjà un final explosif.