On ne fait pas d’un enfant un soldat. Point.

Afrique centrale. Près de 2 millions de personnes survivent dans des camps de réfugiés, dépendant de l’aide humanitaire internationale. Les territoires alentour subissent les actions de rebelles qui sèment la mort et la destruction sur leur passage. Samy, jeune garçon d’à peine 12 ans, est enrôlé malgré lui dans les féroces milices d’enfants soldats pour commettre ces atrocités. Florence, photoreporter pour un grand quotidien suisse, est envoyée dans une base de la Croix-Rouge pour témoigner de la situation. Deux personnages qui n’ont rien en commun, mais que le destin va réunir, à travers le sang et les larmes. (Texte de l’éditeur)

Témoignage-fiction réalisé avec le concours du Comité International de la Croix-Rouge, cet album incroyablement fort nous rappelle la violence à laquelle sont soumis les enfants dans certains coins d’Afrique. Manipulés, battus, convertis en machine à tuer par des adultes biens contents de trouver là une main d’œuvre aisément renouvelable. De l’entrainement de Samy à son baptême du feu, on suit avec horreur le cheminement d’un gamin victime de la guerre que l’on cherche à transformer en bourreau tout en rappelant le travail des ONG sur places, leur abnégation et leur dénuement face aux conflits

Complété d’un fort intéressant dossier sur le sujet et d’un rappel des lois en vigueurs, l’album de Ortiz et Richaud est de ceux qui marquent leurs lecteurs et laissent un goût amer.

TITRE : L’Envers des Nuages

AUTEURS : Ortiz et Richaud

EDITEUR : Glénat

GENRE : " La guerre n'est pas une aventure. La guerre est une maladie. Comme le typhus. " Saint-Exupéry

Denis MARC