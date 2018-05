L'enfer, c'est les autres ?

Espace vital : trilogie à stûût

Garth Sneebs se réveille dans un lit, une chambre qui ne sont pas les siens. Sans trop y réfléchir, il s’habille et retrouve au salon cinq inconnus. Aucun d’eux ne sait comment il est arrivé là, ni pourquoi. Ils ont bien le souvenir de leur passé, mais ne se connaissent pas de point commun et ne se sont jamais rencontrés. De plus, le mystérieux hôtel où ils se trouvent recèle des pièges cachés mais semble vide de personnel malgré la nourriture qui apparait comme par enchantement sur les tables. Alors que les morts se multiplient, ils comprennent rapidement qu’à la fin il ne restera que l’un d’eux. Mais pourquoi tout ça ?

Huis-clos claustrophobe qui rappellera -évidemment- Camus, Espace vital livre ses secrets dans le tome conclusif de cette trilogie parue chez Glénat avec une révélation finale parfaitement inattendue. Au vu des précédents albums de la série, Laurent-Frédéric Bollée -au scénario- aurait pu se laisser aller au slasher comic, il n’en est rien. Après deux tomes dans un genre parano-fantastique, il livre dans un troisième tome surprenant une conclusion qui assure la cohérence de l’ensemble. Difficile d’en dire plus sans dévoiler l’intrigue de cette saga à retournement final.

Le dessin est assuré par Fabrice Meddour et les couleurs par Stéphane Paitreau qui procurent une ambiance sombre et fantastique à des planches de belle facture.

En bref : un thriller pas inoubliable mais fort plaisant.

TITRE : Espace vital – 3 tomes

AUTEURS : Meddour (D), Bollée (S) & Paitreau (C)

EDITEUR : Glénat

GENRE : Quand on est mort, c’est pour longtemps

Denis MARC