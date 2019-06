Kanopé 2 ou " Amazonie, Amour et Accouchement "

Petit rappel : nous sommes dans la 1ere moitié du 22ème siècle, la surpopulation a entraîné une grave crise écologique qui a fait disparaître toutes les espèces animales et végétales. Toutes ? Non, une petite zone de l’Amazonie résiste encore et toujours. Y vivent les éco-martyrs et parmi eux, la jeune Kanopé, orpheline et débrouillarde. Nous la retrouvons 6 ans après le premier tome, elle a un fils, fruit de sa rencontre avec Jean qui depuis a disparu. Mais Jean ne l’a pas oubliée, il la recherche et revient dans ce territoire hostile en quête de graines de M-Zem ne poussant que là.

Louise Joor n’a pas son pareil pour ces ambiances forestières qu’elle affectionne tant. La voici de retour avec le deuxième tome consacré à son héroïne Kanopé, sorte de Tarzane communiant avec les habitants de la forêt. Si la surprise de la découverte n’y est plus, le talent reste pour dénoncer la propension de l’homme à détruire tout ce qu’il touche et pour nous plonger dans un enfer vert aussi étouffant que salvateur. On retrouve aussi avec plaisir un Jean en second couteau maladroit dans un rôle de père auquel il ne s’attendait pas.

Le sujet pourrait paraître surfer sur une vague écolo dans l’air du temps, mais ce serait oublier que l’auteure n’a pas attendu les manif pour le climat pour publier le premier tome de cette histoire. C’était en 2014 et ont suivi les 2 tomes de son autre série nature-friendly (" Neska ") trop tôt abandonnée par son éditeur et pour laquelle, Joor poursuit son travail via les plateformes de financements participatifs.

Bref, on est fan et on en redemande.

TITRE : Kanopé – Héritage

AUTEUR : Joor (D, S & C)

EDITEUR : Delcourt – Coll. Mirage

Cotation Mon Petit Neuvième : 4 / 5

Denis MARC