Joséphine Baker de la rue au Panthéon

1906, Saint-Louis – Missouri. La petite Freda Joséphine McDonald naît des amours d’une danseuse métisse noire et amérindienne et – probablement – d’un musicien de rue itinérant. Dans une Amérique encore franchement raciste, la petite Joséphine doit très tôt travailler pour subvenir aux besoins de la famille. Joyeuse et insolente, elle ne pense qu’à danser et blaguer. Après un premier mariage (à 13 ans !), et bourrée d’ambition, elle décide de faire carrière à Broadway. Passant d’une troupe à l’autre et remarquée pour ses chorégraphies "sauvages", elle est engagée pour un spectacle donné à Paris : La Revue Nègre. Peu pudique et vêtue d’un simple pagne de bananes, elle devient la coqueluche scandaleuse du Tout-Paris, rencontre Gabin, Picasso ou Colette, multiplie les amants célèbres (on parle de Simenon, de Le Corbusier,…) et les maîtresses. Elle interprétera les chansons des grands paroliers de l’époque.

Plus tard, elle jouera un rôle important dans la résistance française, voulant rendre un peu "à ce pays qui lui a tout donné" en se transformant en espionne. Ainsi, on la connaît pour avoir dissimulé des informations dans des partitions musicales ou une liste d’espions nazis dans… son soutien-gorge. La guerre finie, elle adoptera 12 enfants des quatre coins du monde – sa Rainbow Tribe, qu’elle élèvera dans un château en promouvant un esprit d’entente multiculturel. Elle décède en 1975.