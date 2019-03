Johan De Moor remporte le grand prix du Press Cartoon Belgium 2019

Le grand prix , d'une valeur de 5.000 euros, a été attribué à Johan De Moor qui l'obtient avec deux ses dessins (ex aequo) parus respectivement les 12 février et 24 décembre. Le deuxième prix (2.000 euros) revient à Marec pour un dessin paru le 13 septembre 2018 dans Het Nieuwsblad, tandis que le troisième prix (1.000 euros est décerné à Kanar pour un dessin paru dans Moustique le 7 février 2018.

Un poisson d'avril un peu amer

L'un des cartoons qui a obtenu le Grand prix PCB 2019/Knokke Heist - © Johan De Moor - Le Soir

Ironie du sort, Johan De Moor a été informé le 13 mars dernier que sa collaboration s’arrêtait au Soir. Comme celle de Geluck et Kamagurka. Le dessinateur ne souhaite pas polémiquer et de pointer le quotidien du doigt, mais cette info souligne une fois de plus la précarité de cette fonction de cartooniste.

La tuerie de Charlie Hebdo en janvier 2015 a pourtant rappelé toute la force, l’impact d’un dessin de presse, et le génie qu’il faut avoir pour croquer l’actu au quotidien. Mais voilà, le métier reste soumis aux aléas de la crise des médias.

Le dernier dessin de Johan De Moor paraîtra le 1er avril dans le journal Le Soir. Non, ce n’est pas un poisson de mauvais goût…