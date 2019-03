Entre FANTASY et FANTASTIQUE, un premier album qui met en place, avec talent, un univers somptueux… et somptueusement dessiné ! Une chronique et une INTERVIEW des auteurs !Une fable sur la religion, la haine, l'amour, la différence, le silence...

L’île d’Hispaniola abrite une cité, La Isabella, dirigée par les " Inquisiteurs ". Cette ville est assiégée par Soleman le puissant. Et la chute est proche, avec toutes les horreurs que deux religions s’opposant ne peuvent que provoquer. C’est dans ce contexte qu’apparaît Jakob Kayne, qui a pour mission de faire fuir Victoria Marcheda et ses proches, avant que les horreurs guerrières inévitables ne les détruisent, eux aussi.

Nous sommes ici, résolument, dans le domaine de la fiction, celle qui prend le temps de créer un monde qui n’est pas le nôtre, et qui y fait vivre des personnages qui, pour humains qu’ils soient, appartiennent en même temps à une sorte d’imaginaire collectif né de Tolkien, certes, mais de Meyrinck, aussi, et même des super-héros !

Jakob Kayne - © Le Lombard

Finalement, on se trouve bien plus, dans cette nouvelle série, dans un univers fantastique que dans un simple environnement de "fantasy". Un fantastique rigoureusement construit, littérairement et graphiquement. Avec un vocabulaire inventif, par exemple. Avec de nombreuses références, historiques, culturelles, littéraires. Il y a face à face la religion catholique dans ce qu’elle a eu sans doute de plus inacceptable, l’inquisition, et la religion islamique dont on voit aujourd’hui les dérives intégristes. Et entre ces deux réalités à peine récréées, il y a Kayne, dont le choix du prénom, Jakob, n’est certainement pas gratuit.

Il y a des références littéraires, également, puisque le nom d’un capitaine fait penser à Melville…

Mais Runberg ne se contente pas de nous dire que les divinités sont toujours plurielles, faites d’ombre et de lumière, il ne se contente pas de nous plonger dans une grande aventure épique. Il y mêle la rencontre entre deux êtres, une rencontre d’amitié, la naissance d’un amour qui, pourtant, ne peut exister. Ne pourrait survivre à un monde de violence et de castes…

Runberg nous donne ainsi un scénario qui mélange, doucement d’abord, et puis de plus en plus intimement, l’action fantastique au sentiment amoureux ! Là aussi, la référence peut se deviner, avec Roméo et Juliette…