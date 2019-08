In Waves ou " Sea, Surf and Sun "

Hawaii c’est le surf et le surf c’est Hawaii. Pour AJ et Kristen ça pourrait s’arrêter là, sauf que derrière le bonheur de carte postale, il y a la maladie de Kristen qui l’empêche de pratiquer sa passion. Et quand elle disparaît, emportée par le crabe, AJ se promet de raconter leur histoire et celle du surf.

Tout simplement superbe et incroyablement maîtrisé pour un premier album, In Waves est une autobiographie et une histoire du surf tel qu’il fut inventé sur l’archipel. Alternant les chapitres de leur histoire et ceux retraçant les prémisses de ce sport, AJ Dungo livre un roman graphique émouvant et instructif oscillant entre documentaire fouillé et vision mystique du surf.

On découvrira donc de grandes figures du surf telle Duke Kahanamoku surnommé l’Homme-Poisson voire l’Homme le plus sublime de la création (rien de moins) mais aussi la gentrification d’Hawaii avec l’apparition des premiers touristes et celle, concomitante, des Beach Boys, ces beaux jeunes gens servant de guide, de professeur ou d’escort aux riches vacanciers.

Parallèlement, l’évolution de la maladie de Kristen est évoquée avec pudeur et sensibilité, avec un AJ permettant à son amie de remonter sur une planche malgré une prothèse de jambe qui aurait dû l’empêcher de pratiquer sa passion ou l’accompagnant jusqu’aux derniers instants.

Pour aider le lecteur, les chapitres historiques sont dans des teintes sépia quand ceux consacrés à leur histoire d’amour sont en bleus. Le trait est simplissime et malgré ça souvent très expressif.

Bref une belle réussite et un pavé qui comptera lors de cette rentrée littéraire.