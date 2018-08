Immigré un jour, immigré toujours

Vacances au bled, quand les Algériens de France deviennent des Français en Algérie.

Qu’ils s’appellent Férouze, Sélim ou Nesrine, ils sont français depuis toujours et pour eux, c’est le temps des vacances et l’occasion de retrouver la famille et les amis, là-bas au bled. Qu’ils recherchent leurs racines ou la fête avec les copains, le retour sera marqué par ce sentiment de n’être pas " chez eux ", d’être des immigrés, ici, dans le pays de leurs origines comme ils le sont, parfois, en France.

Paru dans la collection Sociorama chez Casterman, ces Vacances au bled racontent le déracinement et le sentiment de n’appartenir vraiment à aucune communauté de ces jeunes, plus français qu’algériens, quand ils redécouvrent leurs origines et les habitudes du bled. Sans pathos ni message politique, l’album de Singeon au dessin et Jennifer Bidet au scénario traite à la façon d’un documentaire -et non sans humour- de l’appartenance et du déracinement. C’est intelligent, informatif et, même si le titre de la collection pourrait faire peur, traité avec suffisamment de légèreté pour être accessible à tous.

En bref, à lire pour se comprendre un peu plus les uns les autres.

TITRE : Vacances au Bled

AUTEURS : Singeon (D) et Bidet (S)

EDITEUR : Casterman

GENRE : “Quiconque a le malheur d'immigrer une fois - une seule ! - restera toujours métèque toute sa vie, et étranger partout, même dans son pays d'origine. C'est notre malédiction à nous, immigrants.”

Denis MARC