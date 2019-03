Illustration et bd pour les " Petits " : deux livres souriants, poétiques, intelligents…

Point n’est besoin de vous présenter " L’Ecole Des Loisirs ", cette maison d’édition qui, au fil des années, s’est imposée comme une référence essentielle dans la littérature destinée à la jeunesse. Et les deux livres présentés ici sont à regarder, à savourer par les tout petits… et leurs parents !

Le Livre des Qui Fait Quoi (auteur : Hervé Eparvier – illustrations de Soledad Bravi)

qui fait quoi - © Ecole des loisirs

Qui fait le lait, qui fait le pain, qui fait le miel ?... Autant de questions nées du quotidien le plus banal et qui, souvent, n’appellent que des réponses plus ou moins évasives de la part des parents ainsi interrogés par leurs enfants.

Pour Hervé Eparvier, ces interrogations enfantines sont l’occasion, avec simplicité, d’ouvrir à la fois la mémoire, la curiosité et l’intelligence des enfants. En leur expliquant, avec des mots de tous les jours, ce qu’est le travail du paysan, ou du boulanger… Avec des mots simples, oui, immédiats, et qui ne manquent pas d’humour, par exemple pour répondre à la plus essentielle des questions : " qui fait les bobos aux genoux ?... "