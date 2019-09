Happy Sex 2 ou Du Zep pour public très averti

Dans Happy Sex, il y a : des zizis, des zobs, des zboubs, des quéquettes, des pafs, des manches, des gourdins, des verges, des bites, des pénis, des queues, des phallus, des biroutes, voire même des ithyphalles (et oui) ; mais aussi des foufounes, des vagins, des fentes, des craquettes, des vulves, des frifris, des framboises, des chattes, des portefeuilles à moustache, des zézettes, ainsi que des chaglattes et avec tout ça ? On baise, on tire, on coïte, on fait l’amour, on nique (fort), on fornique, on poutre, on copule, on bouillave, on fout, on fait zizi-panpan et on taquine la marmotte.

Mais surtout, surtout, on s’amuse beaucoup.

Loin de Titeuf, le suisse Zep nous livre de ces jours-ci un deuxième tome fort réjouissant de son Happy Sex après un Happy Parents fort réussi, ses "What a Wonderful World" ou son plus intimiste "Un bruit étrange et beau". On l’aura compris au résumé San Antonien ci-dessus, c’est plutôt pour un public averti et à ne pas laisser traîner près du petit dernier qui reconnaîtrait le style graphique du héros à la touffe jaune. Toutefois, Zep réussi à éviter la vulgarité tout en se plongeant dans l’humour le plus cru en décrivant des scènes de la vie quotidienne où les personnages loin de considérations sociologiques ou psychanalytiques explorent le monde du sexe.

Bref, c’est souvent fort drôle même si certaines chutes sont un peu attendues. On notera la couverture du tome, abritée d’une jaquette semi-transparente, qui représente une farandole qui donne un autre sens à l’expression à la queue-leu-leu.