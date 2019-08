Gunfighter ou "Des barbelés sur la prairie"

On ne va pas se raconter d’histoires, c’est du western hyper-classique que nous proposent, au dessin, Michel Rouge (Marshall Blueberry) et, au scénario, un Christophe Bec qui délaisse pour un temps les récits fantastiques et un peu gore qui font les belles heures de la collection Flesh & Bones. Tellement classique que l’histoire rappellera le tome 29 des aventures de l’homme qui tire plus vite que son ombre où, là aussi, les barbelés étaient au centre des enjeux. Mais soit, ce n’est pas parce que le sujet a déjà été traité qu’il faut bouder son plaisir, et la lecture de ce tome procure un réel moment de délassement captivant de bout en bout grâce à la personnalité complexe du personnage central (pas vraiment un gentil) et de ses adversaires (de vrais méchants) mais aussi à la grande qualité d’un dessin dynamique et précis.

Bref, un début de série fort prometteur dans un genre qui n’en finit pas d’inspirer les scénaristes.

TITRE : Gunfighter (tome 1)

AUTEURS : Rouge (D) et Bec (S)

EDITEUR : Glénat

Cotation Mon Petit Neuvième : 4 / 5