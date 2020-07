Grand Orient ou « Equerre, Muffins et Compas »

Entrer en Franc-Maçonnerie, voilà ce que veut Philippe, 30 ans, parisien. Commence alors pour lui un quotidien loufoque, tendre, très humain avec les Frères et Sœurs de sa Loge. Loge qui subit des problèmes organisationnels risibles.

Aaah les Francs-Maçons, Francs-Mac’et autres " Frères 3 points ", s’il y a bien une société " secrète " qui suscite les fantasmes les plus nombreux ce sont bien eux… Détestés par certains, craints par d’autres, vus comme les dirigeants occultes d’une " élite " mystérieuse et maléfique, ils sont surtout – comme le montre cet album — des gens ordinaires réunis plus par un idéal de recherche personnel que par une volonté d’appartenir à une caste visant la domination du monde. Une appartenance qui peut d’ailleurs leur valoir de se retourner contre eux puisque dans l’album il est fait référence à un homme politique qui craint que sa relation au temple puisse le desservir…

On y montre aussi que certaines loges tiennent de la réunion de Pieds-Nickelés avec des problèmes de réservation de salle, de nombre de chaises disponibles ou de quantité de muffins.

Ecrit par un membre du Grand Orient (qui se cache tout de même derrière un pseudo,on est discret ou ne l’est pas) l’album dévoile la réalité de la Maçonnerie, sans scandales politico-financiers ou ésotérisme délirant.

Le dessin est assuré par Alexandre Franc, sans fioritures mais avec suffisamment de variété pour assurer une lecture sans ennui.

Bref, les complotistes ne changeront pas d’avis, mais les curieux en apprendront un peu plus sur le sujet.

TITRE : Grand Orient

AUTEURS : Franc (D) et Denis (S)

EDITEUR : Soleil

Cotation Mon Petit Neuvième : 7 / 10

Denis MARC