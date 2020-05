Gorillaz Almanac, la BD des 20 ans de carrière du groupe de Damon Albarn

Le groupe de Damon Albarn dévoilera au mois d'octobre prochain une bande dessinée "Gorillaz Almanac" publiée aux éditions Z2 Comics.

Au programme, un ouvrage de 120 pages compilant aussi les illustrations de Jamie Hewlett, qui est derrière tout l'imaginaire visuel du groupe.

Il sera également question de nouvelles illustrations exclusives, la toute première bande dessinée mettant en vedette 2D, Noodle, Murdoc Niccals et Russel Hobbs (les personnages virtuels de la formation britannique ) ainsi que "des puzzles, des jeux et une série d'apparitions spéciales d'invités de collaborateurs Gorillaz d'hier et d'aujourd'hui".

"Tous les fans de bandes dessinées et d'animation ont rêvé d'un album de Gorillaz", a déclaré Josh Frankel, l'éditeur de Z2, rapporte RollingStone.com. "Il s'agit de l'une de nos sorties les plus attendues. Quand les fans verront exactement ce que nous avons prévu, je sais que tout le monde conviendra que cela valait la peine d'attendre. "

Ces derniers mois, les dimensions visuelles et auditives de Gorillaz ont été réactivées pour le projet "Song Machine", qui a jusqu'à présent abouti à la sortie de "Momentary Bliss", "Desole", "Aries" et "How Far?" avec le regretté collaborateur de longue date d'Albarn, Tony Allen.