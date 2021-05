George Sand, l’histoire d’une scandaleuse et d’une militante

Tribunal de Bourge, 1836, Madame Amandine Aurore Dudevant-Dupin fait – une fois encore — scandale en prétendant briser les liens sacrés du mariage. Brillamment défendue par son avocat (et amant) elle obtient gain de cause et parvient à garder sa précieuse demeure de Nohant, la bâtisse familiale qui l’a vue grandir. Pour Aurore Dupin alias George Sand c’est l’occasion de faire le bilan de sa vie et de se raconter à sa fidèle amie Ursule. Et elle en a à dire des choses, de son enfance sans père à sa gloire en tant qu’écrivaine en passant par sa rigide grand-mère et par la litanie de ses innombrables amants tous plus célèbres et cultivés les uns que les autres. Mais c’est Nohant qui est vraiment son grand amour, son phare, sa bouée dont elle ne s’éloignera jamais trop ou trop longtemps.

Quelle vie !! Si l’on retient aisément ses liaisons avec Alfred de Musset et Chopin, il ne faudrait pas oublier l’écrivaine et la militante derrière l’apparence de la bourgeoise. Avec plus de 70 romans et de nombreuses pièces et nouvelles elle fut une écrivaine des plus prolifiques et une militante féministe de la première heure.

C’est donc ce parcours atypique – pour l’époque- que nous content Chantal van de Heuvel et Nina Jacqmin dans ce volume d’une centaine de pages qui paraît chez Glénat. Sous la forme de flash-back, les deux auteures nous retracent le parcours passionnant de cette femme hypermoderne avec en second rôle le domaine de Nohant qui nous plonge dans un XIXe tout en délicatesse et en raffinement intellectuel.

Les couleurs douces de Nina Jaqmin -qui signe également le dessin- renforcent ce sentiment de calme qui nimbe Nohant alors même que l’époque elle-même n’est pas des plus apaisée.

Bref, un album fort documenté mais sans lourdeur qui éclaire avec brio le destin d’une femme d’exception.

TITRE : George Sand

AUTEURES : Jacqmin (D & C) et Vanden Heuvel (S)

EDITEUR : Glénat

Cotation Mon Petit Neuvième : 8/10

Denis MARC