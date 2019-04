François Walthéry – Une Vie en Dessins

Ni art-book ni monographie, voici un livre qui se promène dans les œuvres originales d’un des " grands " de la bande dessinée pour tous les publics ! Un artiste qui est aussi un artisan souriant… Et qui n’a jamais la langue de bois !

Une vie en dessins - © Champaka/Dupuis Après plus de cinquante ans de carrière, François Walthéry est un des grands témoins de ce qu'on peut appeler l'âge d'or de la bande dessinée belgo-française. C'est dans les années 60 qu'il a fait ses premières armes, en travaillant pour Peyo, l'immortel créateur de Johan et Pirlouit et des Schtroumpfs. Et aujourd'hui, c'est un très beau livre qui lui est consacré. Qui, plutôt, est consacré à ses dessins, à ses planches, à ses crayonnés. Un livre qui plonge, profondément, dans l'univers qui est le sien, un monde de création, un paysage intime, en quelque sorte, dans lequel s'épanouit un artiste complet. Ce livre, " une vie en dessins ", se veut en effet, à partir d'un enfouissement dans une somme iconographique imposante et particulièrement parlante, la description vivante de ce qu'on peut appeler un processus créatif. Pour François Walthéry, d'ailleurs, vivre et créer sont indissociables depuis toujours !

François Walthéry et Eric Verhoest - © JJ Procureur Résumer l'œuvre de François Walthéry est chose impossible, tant cet auteur s'est amusé (le mot est bien choisi !) à balader son talent dans bien des directions ! Bien sûr, il y a d'abord et avant tout Natacha, cette hôtesse de l'air qui fut peut-être bien la première des héroïnes sexy à trouver sa place dans un magazine pour la jeunesse ! Sexy, mais féministe en même temps, puisqu'elle est incontestablement la meneuse dans le duo qu'elle forme avec le steward Walter ! Mais avant cela, il y a eu Jacky et Célestin, Benoît Brisefer, Le Vieux Bleu, Rubine, Une femme dans la peau, Le P'tit bout d'chique, et quelques autres albums inspirés par son appartenance souriante à la culture wallonne. Malgré une réputation de " lenteur ", distillée sans doute en grande partie par Delporte auprès des lecteurs du journal de Spirou, François Walthéry semble, tout au contraire, ne jamais s'être arrêté de dessiner. Et même si l'Aventure, avec un A majuscule, est un des moteurs les plus puissants de toutes les inspirations de Walthéry, il n'a pratiquement jamais refusé de "rendre service", et le nombre de ses illustrations, pour des amis, des associations, des chanteurs, entre autres, remplirait nombre d'albums aussi épais que celui-ci !...

François Walthéry; Sophie Dumont, Jacques Schraûwen - © JJ Procureur Ce qui caractérise également François Walthéry, c'est son humour… Il serait bruxellois, on parlerait de " zwanze "… Mais il est wallon… Et il parle de cette spécificité avec, toujours, un large sourire au coin des lèvres comme au profond des mots. Il est aussi et surtout un Wallon qui se souvient et se souviendra toujours de l'enfant qu'il a été. Un enfant qui n'a jamais participé à un jamboree mais qui a bien été scout. Avec un totem qui lui a été donné pour des raisons, elles aussi, souriantes !

Une vie en dessins - © Champaka/Dupuis François Walthéry a de la mémoire, et il le prouve dans ce livre, au gré de ses nombreux commentaires. Une mémoire qui remet en lumière quelques-uns des maîtres absolus de la bande dessinée, de Jijé à Tillieux, en passant par Franquin et Sirius. C'est qu'il les a côtoyés, tous, et qu'il a appris avec eux le sens des mots " solidarité " et " amitié ". Et, également, "talent"...

une vie en dessins - © Champaka/Dupuis On a l'habitude, depuis quelques années, à voir fleurir sur les étals des libraires des monographies ou des art-books consacré à des auteurs de bande dessinée. Mais Eric Verhoest, éditeur de cette " vie en dessins ", fait le choix, pour Walthéry comme pour ceux qui vont le suivre dans cette collection, de privilégier le travail au jour le jour, de mettre en évidence les errances du dessin avant qu'il ne se fasse définitif. De définir, donc, un auteur, au travers, d'abord et avant tout, de sa création !