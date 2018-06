François Schuiten investit du 22 juin au 31 octobre la cité médiévale de Semur-en-Auxois

Le dessinateur de bande dessinée et scénographe belge François Schuiten investira, du 22 juin au 31 octobre, la cité médiévale de Semur-en-Auxois, située dans le département de la Côte-d'Or, en Bourgogne, avec une quarantaine de ses œuvres qui formeront un parcours dans la ville.

François Schuiten est né à Bruxelles en 1956 dans une famille où l'architecture était vénérée. Ce sera son frère Luc, son aîné de douze ans, qui l'initiera à la BD. Il n'a que 16 ans lorsque ses planches sont publiées par l'édition belge de "Pilote". En 1975, il entre à l'institut Saint-Luc à Bruxelles

Avec son frère Luc, il va élaborer, au fil des années, le cycle des "Terres creuses" et, depuis 1980, il travaille avec Benoît Peeters, son ami d'enfance, à la série emblématique "Les Cités obscures". Ses albums ont été traduits en une dizaine de langues et ont obtenu de nombreux prix. L'auteur a conçu également les stations de métro "Arts et Métiers" à Paris et "Porte de Hal" à Bruxelles. Il prépare en ce moment un "Blake et Mortimer", la série créée par l'auteur belge Edgar P. Jacobs et travaille sur plusieurs films.

L'exposition au musée de la cité, établi dans l'ancien couvent des Jacobins, est accessible tous les jours, hormis le mardi, de 14h00 à 18h00. La bibliothèque proche, est ouverte, pour sa part, le mardi, le jeudi et le vendredi de 13h30 à 18h00, le mercredi de 09h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h00 ainsi que le samedi de 08h30 à 12h00.