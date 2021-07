Femixion, la science-fiction féministe sur orbite

Fémixion c’est une publication d’une trentaine de pages. Un fanzine de science-fiction. Un fanzine féministe et collectif avec des guerrières intergalactiques et des capitaines de vaisseau sans pénis. Anti-patriarcal, " moite et résolument rétro-futuriste ".

Un magazine de création, pas une publication d’études de genres Si la S-F féministe existe en littérature (Ursula K. Le Guin entre autres), il manquait son pendant graphique. Les belges Laureline Mahéo, Loriane Pa-nel, Morgane Somville et Marie Baurins ont fondé Fémixion en 2019 dans le but, explique Marie, de créer un espace bienveillant pour libérer la créativité des autrices. Fémixion, ce sont des représentations féminines qui se jouent des stéréotypes de genres, entre autres en les inversant joyeusement. Des images et des histoires trash et/ou jubilatoires qui mettent à mal la domination masculine. Fémixion est un collectif non-mixte, mais chaque numéro du fanzine est ouvert aux collaborations avec d'autres auteur.trice.s, femmes ou personnes non-binaires (une vingtaine sur les quatre publications). Pour chaque numéro, un thème (Trou noir, Alcôve…) et trois couleurs sont imposées. Fémixion est un fanzine qui soulève des questions féministes avec un décalage assumé, précise Marie Baurins.

La S-F l’univers de tous les possibles La science-fiction est le terrain idéal pour critiquer, en creux, l’état des sociétés (1984…), et c’est d’autant plus jouissif lorsqu’on imagine des scénarios féministes dans un univers aussi macho et hétéronormé que, par exemple, l’exploration spatiale.

Dans la BD de Morgane, Loreline [et Marie], les filles sont des badass, des guerrières, des conquérantes

Marie Baurins situe l’action de son histoire sur une planète où les hommes sont réduits à une minorité et exploités pour servir de reproducteurs ("La Servante écarlate" inversée). C’est l’armée de la lune, un matriarcat guerrier, qui occupe le pouvoir. Avec des femmes cheffes de vaisseau spatial qui explorent les confins de l’univers. Parce que, ajoute l’autrice en boutade (quoique…) : " à part Barbarella, il n’y a que des hommes pour sauver la princesse ! ".

Fémixion au BPS22 pour Été Carbone Chaque année, le BPS22 et le Vecteur accueillent Papier Carbone, le festival de l’image imprimée de Charleroi qui rassemble les acteurs et actrices de la micro-édition en Belgique et au-delà. Cette année, pandémie oblige, le festival a muté en version Été Carbone qui présente les créations de 4 collectifs (Le Marché Noir (Rennes, FR), Silex Éditions (Rabastens, FR), Fémixion (Bruxelles) et Team Grafik (Bruxelles-Anvers) sur le thème de la colonie de vacances.

" Le petit X3-O22 attend ses mamans dans la salle d’attente de la gare des étoiles " Les quatre filles de Fémixion ont imaginé un futur dans lequel l’espace et ses nombreuses planètes sont une destination touristique banale. L’embarquement se fait à la gare des étoiles. Fémixion en a conçu la jolie salle d’attente, avec une fresque reprenant les personnages des bd du magazine, des flyers touristiques, deux écrans avec les départs et les arrivées des navettes, les quatre fanzines en consultation… sans oublier des annonces sonores comme " Nous vous rappelons qu’il est interdit de manspreader dans la gare des étoiles " , en espérant que ces messages suscitent la curiosité des visiteur‧teuse‧s. Retrouvez la Fémixion touch sur ce site créé pendant le confinement de 2020 https://confixion.hotglue.me/

Une distribution discrète Le monde de la micro-édition est très prolixe et international, mais sa diffusion est plus que discrète. Il faut donc chercher et être curieux. Fémixion n’a pas de vente en ligne, mais on trouve ses éditions aux Ateliers du Toner et chez Grafik à Bruxelles et jusqu’au 21 août à Charleroi au Maxi kiosque, une grande librairie de fanzines et livres auto-édités, à découvrir dans la galerie V2 au Vecteur. En pratique ÉTÉ CARBONE - LA COLONIE DE VACANCES Jusqu’au 12.09 au BPS22 (en même temps que 3 autres expositions) Du mardi au dimanche, 10:00 > 18:00. Bd Solvay, 22 - 6000 Charleroi