Evénement BD : Goldorak ou Cornofulgur, Nostalgie et Trahison

Alors que la guerre contre l’envahisseur venu de Véga est terminée depuis longtemps, une expédition lunaire révèle qu’un ultime vaisseau ennemi existe encore et est à deux doigts d’envahir le Japon. Si Alcor, Vénusia ou le professeur Procyon sont prêts au combat, on est sans nouvelles d’Actarus et de son puissant vaisseau Goldorak, repartis qu’ils sont vers leur planète d’origine : Euphor. Sans nouvelles ? Voire. Car Actarus est revenu discrètement sur Terre mais a été arrêté par les militaires qui verraient d’un bon œil le robot géant mis à leur disposition, ce à quoi le Prince d’Euphor se refuse. Actarus pourra-t-il s’échapper et reprendre une dernière fois le combat ? D’ailleurs, le veut-il vraiment ?

Un bain de nostalgie

C’est le 3 juillet 1978, qu’un "formidable robot" apparaît pour la première fois sur les écrans de télé lors de l’émission inaugurale de Récré A2. Le peu de chaîne disponibles à l’époque et l’originalité de ce qu’on n’appelait pas encore un "animé" créent l’engouement pour la série dans les cours d’école. Ajoutons-y un nom qui claque, des armes hyper-cools, des méchants charismatiques et la recette d’un cocktail à succès est née. La série devenue culte renaît aujourd’hui avec l’aval de son créateur original le mangaka Gô Nagai. Plutôt que de réécrire l’histoire, l’album reprend quelques années après là où la série télé nous avait laissés : la Terre est en paix, l’envahisseur de Véga a été vaincu. Pour autant, ceux qui n’ont pas eu la chance de voir la série ne seront pas oubliés, un résumé de la saga entame le bouquin. Quant aux aficionados de la première heure, ils peuvent compter sur un fan-service trois étoiles : tous les personnages et les véhicules se retrouvent dans l’album.

Et l’histoire alors ?

Mûri depuis 2016 et sur un scénario de Dorison qui a réuni autour de lui une solide équipe de pointures de la BD, soit Bajram, Cossu et Sentenac pour le dessin et Guillo pour les couleurs, l’album de 168 pages (dont un riche dossier d’une trentaine de pages) offre une histoire riche et passionnante qui sait faire la part belle aux combats comme à la psychologie des personnages. On y rencontre donc un Actarus qui doute, qui, à force de tueries spatiales, s’interroge sur le bien-fondé d’un combat qu’il est seul à pouvoir mener. Bref si les vieux amis sont là, de Alcor à Rigel en passant par Banta, la lassitude du héros est là également, ce qui offre une vision nouvelle sur un personnage qui, dans les dessins animés, semblait un poil monolithique. Pour autant, les combats épiques ne sont pas oubliés et les Planitrons comme les Fulguropoings sont toujours efficaces. On se retrouve donc avec un album à la croisée des genres entre la bonne vieille BD franco-belge, le comics et le manga dans une sorte de meilleur des trois mondes avec de l’action et de la profondeur à la fois.

La réalisation

Trois dessinateurs se sont partagé le boulot : Bajram se focalisant sur le robot, Cossu et Sentenac sur les personnages et les décors. On notera le travail magnifique de colorisation de Yonn Guillo qui propose des teintes pops pour Goldy et les costumes délicieusement kitsch des personnages. Une mention encore pour la couverture absolument superbe de l’opus.

On l’a dit, le tome se complète d’un cahier d’une trentaine de pages reprenant les dessins préparatoires, le courrier adressé à Gô Nagai ou encore une émouvante -et déjà fort impressionnante- planche réalisée à 10 ans à peine par Bajram.

Bref, une réussite totale. Goldorak, GO !

TITRE : Goldorak

AUTEURS : Bajram, Cossu et Sentenac (D), Dorison (S) et Guillo (C)

EDITEUR : Kana – Sortie le 15 octobre

Cotation Mon Petit Neuvième : 9/10

Denis MARC