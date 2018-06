E Viva España

Road Therapy, la psychiatrie par le voyage organisé.

Infirmiers dans un hôpital psychiatrique, Hélène et Jean-Paul ont décidé d’emmener leurs turbulents pensionnaires à la visite des châteaux cathare. Ce n’est pas le premier voyage en bus qu’ils organisent, mais cette fois le chauffeur habituel fait défaut. Et Igor, le très exubérant remplaçant, se dit qu’embarquer une nana qui passe son temps à vomir, un syndrome de la Tourette, un photophobique et quelques autres vers le soleil de l’Espagne serait une bonne idée. Igor est bien un peu excentrique, mais les mala... -euh- pensionnaires semblent l’apprécier.

Loin de "Vol au-dessus d’un nid de coucous" dans le genre psychiatrique, Road Therapy est avant tout une joyeuse feel-good BD dont la maladie n’est pas le véritable sujet. Il s’agit avant tout d’une histoire profondément touchante de gens " à part " réuni dans une épopée routière ou l’humour prend le pas sur les pathologies. Comme souvent dans le genre road comic, les dialogues sont plus nombreux que l’action, l’accent étant mis sur les rapports humains et sur la découverte de l'autre.

C’est joyeux, sans pathos et dessiné par Lionel Marty sur un scénario de Stéphane Louis, un duo déjà aux commandes dans le très réussi " L’amour est une haine comme les autres " chez le même éditeur.

Le dessin de Marty est semi-réaliste et rehaussé des couleurs lumineuses de Véra Daviet. Sur le plan du dessin, on notera de jolis décors de montagne, des cadrages originaux et une couverture du plus bel effet.

En bref : de quoi passer un joli moment de lecture et faire le plein d’optimisme.

TITRE : Road Therapy

AUTEURS : Marty (D), Louis (S) et Daviet (C)

EDITEUR : Grand Angle

GENRE : Folie n'est pas déraison, mais foudroyante lucidité (R Ducharme)

Denis MARC