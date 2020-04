Dupuis gâte ses lecteurs et lectrices avec l’opération #chezmoiavecdupuis

Pour les plus jeunes, chaque jour, les auteurs du journal Spirou proposent une activité à partager en famille. Les crayons, la colle et les ciseaux sont souvent de la partie. Par exemple, il s’agit de rendre sa couleur fuschia au fameux pull à col roulé de Tamara ou de fabriquer un jeu de l’oie Raowl pour parvenir à libérer les 3 filles du roi. Les plus concentré.e.s s’attaqueront aux papertoys Le Petit Spirou et Monsieur Mégot.