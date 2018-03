Du poulet au menu…

San-Antonio chez les gones

Si Bérurier joue les maîtres d'école en plein Beaujolais, ce n'est pas par vocation pédagogique : deux élèves ont disparu et un professeur a été assassiné ! Le commissaire San-Antonio est convaincu que seul un travail d'infiltration permettra de démasquer les coupables... (Texte de l’éditeur)

Ce qu’on en pense :

San-A en BD. Ce n’est pas la première fois que le plus séducteur des flics de la maison poulaga se retrouve couché sur le papier plutôt que sur une donzelle. Au mitant des années 70, sept bouquins avait contribués à la déforestation pour un bien piteux résultat. Alors, le gars Sanlaville a-t-il fait mieux que ses prés de ses sœurs ? Oui et non, car une œuvre telle que celle de Frédéric Dard se repose essentiellement sur l’imaginaire, ses mots en épingle toujours coquins jamais vulgaires vous évoquent des choses à vous mettre des fourmis dans l’Eminence, ils vous font des zigouigouis dans la pensarde, ils sont au sexe ce que l’érotisme est au porno : une pensée qui s’envole. Alors, mettre en image ces pensées, c’est les ramener à une vision personnelle, celle de son auteur et ça c’est casse-gueule. On ne doute pas de la sincérité de Sanlaville qui décrit en annexe de l’album sa découverte du monde merveilleux du commissaire et de l’argot de Ménilmuche, mais les fans risquent de rester sur le bord du quai à regarder passer le dur.

TITRE : San-Antonio chez les gones

AUTEURS : Sanlaville (D, S & C) d’après Frédéric Dard

EDITEUR : Casterman

GENRE : " La baise, c'est le Te Deum de l'amour quand on aime. Sinon, c'est juste une passe... "

Denis MARC