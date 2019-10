Dracula ou l'Empaleur n'attend pas le nombre des années

Fin XIXème, à la frontière Moldavo-transylvanienne. Jonathan Harker a été convoqué au château de Vlad III Tépes, Comte Dracula, Prince de Valachie afin de lui proposer des propriétés à acquérir à Londres. Très rapidement, un malaise s’installe. Les manières du Comte, ses absences durant la journée et, plus que tout, le côté sinistre du château l’inquiètent. Quand il aperçoit le Comte ramper le long de la façade du château en pleine nuit, ses doutes sur le danger qu’il encourt s’évanouissent.

Extrait : Dracula, de George Bess d’après Bram Stoker - © EDITEUR : Glénat

Classique des classiques de la littérature d’horreur, moult fois adapté, le Dracula de Bram Stoker bénéficie ici d’une mise en scène simplement somptueuse de la part de Georges Bess. Extrêmement fidèle au roman original de 1897, l’adaptation toute en noir et blanc est une ode au néo-gothique. Inspiré des légendes roumaines, le roman épistolaire décrit aussi bien les lieux que les mœurs de l’époque et fait revivre le peu engageant Vlad Tépes dit "L’Empaleur" personnage tout à fait historique dont le surnom Dracula signifie "Fils du Dragon"… on ne fait pas plus sympathique. L’album de plus de 200 pages regorge de planches hallucinantes de détails qui, au-delà des vilaines bestioles qu’elles contiennent, méritent qu’on s’y attarde pour leurs qualités graphiques incontestables.

Bref : à redécouvrir pour se faire - un petit peu -peur.

TITRE : Dracula

AUTEUR : George Bess d’après Bram Stoker

EDITEUR : Glénat

Cotation Mon Petit Neuvième : 5 / 5