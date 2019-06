Dix albums pour votre été... Un choix de l'Association des Critiques et journalistes de Bande Dessinée

, de Younn Locard et Florent Grouazel, Ed. Actes Sud / L’An 2

Révolution t.1 , de Younn Locard et Florent Grouazel, Ed. Actes Sud / L’An 2

Le Retour à la terre t.6 , de Jean-Yves Ferri et Manu Larcenet, Ed. Dargaud

Un putain de salopard , d’Olivier Pont et Régis Loisel, Ed. Rue de Sèvres

Nymphéas noirs , de Didier Cassegrain et Fred Duval, d’après Michel Bussi, Ed. Dupuis

Le Dernier Atlas , de Fabien Vehlmann, Gwenn de Bonneval, Hervé Tanquerelle et Fred Blanchard, Ed. Dupuis

Blake et Mortimer : Le Dernier Pharaon , de François Schuiten, Laurent Durieux, Jaco Van Dormael et Thomas Gunzig, Ed. Dargaud

Personnellement, outre ce Dernier Pharaon , j'épinglerai Le loup, graphiquement et narrativement d'une vraie perfection...

Sans surprise, on retrouve dans cette liste un choix très éclectique, parfois extrêmement pointu. Mais je pense que tout un chacun pourra y dénicher, et après avoir pris le temps de feuilleter ces différents albums, de quoi satisfaire ses appétits de lecture.

Sans surprise, on retrouve dans ces conseils de lecture "Le dernier pharaon" qui se vend comme des petits pains, et pour de bonnes raisons!

J'ai également beaucoup aimé le très artistique "Nymphéas noirs", un livre qui mêle avec imagination et talent peinture et bd, avec un sens de la couleur absolument étonnant... et passionnant!