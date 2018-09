Moi, moche et mes champs.

Didier vit avec sa soeur Soazig dans une petite ferme bretonne. Il est très malheureux : à 45 ans, ce passionné du tour de France, n’a toujours pas connu le grand amour.

Alors qu’il doit acheter une moissonneuse à la vente aux enchères du matériel agricole de Régis, copain de beuverie et fermier en faillite, il revient sans matériel mais avec son copain.

Soazig est furieuse, mais pourtant le courant passe entre Régis et elle, soufflant un vent de liberté sexuelle. Consciente des malheurs de son frère, elle l’inscrit à son insu sur un site de rencontres. Rapidement, le profil de Didier fait une touche : la très entreprenante " Coquinette "… (Texte de l’éditeur)

La solitude de l’agriculteur, on peut en faire une télé-réalité voyeuriste ou traiter la chose avec humour mais pudeur. C’est évidemment cette voie qu’a choisie Pascal Rabaté dans une nouvelle chronique sociale qu’il scénarise avec François Ravard au dessin. Changement de décor après la débâcle de l’armée française dans La Déconfiture ou les délires poétiques d’Alexandrin, Rabaté donne l’impression de pouvoir tout traiter avec un égal talent. Ici il donne libre court à un humour omniprésent mais respectueux de la détresse sentimentale de son personnage qui déclare tout de même qu’il "a touché plus de pis que de seins". Les personnages sont attachants, les dialogues ciselés et les dessins de Ravard sont d'une grande fraîcheur avec leurs couleurs franches et lumineuses, bref de quoi faire passer un très agréable moment de lecture.

TITRE : Didier, la 5è roue du tracteur

AUTEURS : Ravard (D & C) et Rabaté (S)

EDITEUR : Futuropolis

GENRE : L’amour est dans le pré

Denis MARC