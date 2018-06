Deux rares dessins de Tintin seront vendus aux enchères samedi

Des dessins originaux tirés de l'album de bande dessinée de Tintin "Coke en stock" seront vendus aux enchères samedi aux Etats-Unis lors d'une séance qui devrait rapporter des centaines de milliers de dollars.

Toutes deux tracées de la main du dessinateur belge Hergé en 1957, ces illustrations, l'une crayonnée (35,2 x 50 cm), l'autre réalisée à l'encre d'Inde (30,7 x 47,7 cm), pourraient récolter entre 720.0000 et 960.000 dollars (entre 618.000 et 825.000 euros), d'après Heritage Auctions, qui les met en vente à Dallas, au Texas.

La société de vente aux enchères diffusera également l'événement en direct depuis son siège néerlandais près d'Utrecht (centre).

Les deux esquisses représentent la page 58 des aventures du célèbre reporter à la houppette blonde dans le 19e album d'Hergé, publié en 1958. Au début de cette planche découpée en douze cases, on voit Tintin, le capitaine Haddock, son fidèle compagnon Milou et le pilote estonien Piotr Szut, bandeau noir sur l'oeil, regardant vers la mer. Sous leurs pieds, dans les profondeurs de l'océan, un plongeur tente d'accrocher une mine au navire, avant d'être assommé par une ancre. Puis, la tête bandée, le plongeur est soigné dans un sous-marin tandis qu'à la dernière case, la mine, gobée par un requin victime de hoquets, explose à l'horizon sous le regard ébahi de Tintin et du capitaine Haddock.

Ces planches "sont des exemples excellents de la technique de dessin de la ligne claire", le style graphique rigoureux dans lequel excellait Hergé, a souligné l'expert belge en arts de bande dessinée Eric Verhoest. "Mais ce ne sont pas seulement les dessins, c'est aussi la manière dont il fait avancer l'histoire. Hergé était un maître en la matière", a expliqué M. Verhoest à l'AFP "C'est avec une grande ingéniosité qu'Hergé organise l'espace en fonction de l'endroit", à bord du bateau, sous l'eau et dans le sous-marin, a ajouté Heritage Auctions.

Il est rare que des dessins originaux d'Hergé soient mis sur le marché, car l'artiste ne les offrait qu'occasionnellement à des amis proches en guise de cadeau, a-t-elle précisé dans un communiqué.

La planche mise en vente samedi avait été offerte par le Belge à un "ami scandinave" dans les années 1970 qui l'a ensuite vendue à un acheteur "dans une région germanophone d'Europe", a précisé M. Verhoest. Plus tôt ce mois-ci, une rare aquarelle de 1939 de l'album "Le sceptre d'Ottokar" s'est vendue pour plus de 600.000 euros chez Christie's à Paris.

Tintin est une star incontestée des enchères. Un dessin à l'encre de Chine pour les pages de garde des albums de Tintin publiés de 1937 à 1958 a été adjugé pour 2,65 millions euros par Artcurial en 2014. Un record mondial.