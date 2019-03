Détox ou " P'tits culs, GSM et Romarin "

Mathias c’est la cinquantaine triomphante, son job lui plaît, il achète et revend des sociétés en difficulté, il a la santé, même s’il la néglige, une femme aimante, même s’il la néglige, une assistante particulière sculpturale qui gère son temps et ses loisirs, bref tout roule. Jusqu’à ce que – justement — son assistante meure, foudroyée par un AVC en pleine réunion. En plein cimetière, Mathias décide de tout plaquer, il emprunte la voiture d’un collaborateur et s’enfuit. Il a entendu parler d’un stage qui devrait lui permettre de « libérer l’esclave qui est en lui ». Mais sur place, privé de ses chers GSM, dormant – littéralement — avec des boucs à même les sols et alimenté uniquement d’une décoction à base de romarin ses résolutions s’effritent…

Traité sur le ton de la comédie et du choc des extrêmes, le nouveau scénario de Jim (Une Nuit à Rome) séduit par son ton léger avant de pousser le lecteur à la réflexion. Entre les gentils organisateurs du stage, caricatures hilarantes des tenants d’un New Age post-soixante-huitard sous cannabis et le self-made-man à 16-20 de tension, les étincelles ne peuvent que surgir, car à peine arrivé Mathias n’a qu’une envie : fuir ces bobos délirants qui parlent à la nature et se nourrissent de boissons dépuratives. Evidemment, au bout du compte, l’attitude de Mathias va évoluer, il va petit à petit lâcher prise et interroger le lecteur sur son besoin maladif de connexion. La fin – et la morale ?- de cette histoire, il faudra les attendre dans le tome 2. On est déjà impatient…

Le dessin est de Antonin Gallo, qui produit des planches dans un style proche des productions de Jim. Il y a de la rondeur et des couleurs douces dans ces pages forts agréables à l’œil.

Bref : un album à la fois fort drôle et puissamment utile.

TITRE : DÉTOX – T.1 Le Déni

AUTEURS : Gallo (D & C) et Jim (S)

ÉDITEUR : Grand Angle

Cotation Mon Petit Neuvième : 4/5

Denis MARC