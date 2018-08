"Desh" ou l’invitation au voyage

Dans un récit d’apprentissage, l’auteur raconte un périple indien qui a modifié le cours de son existence et l’a fait grandir.

A 30 ans, Etienne est un jeune auteur de bandes dessinées qui galère. Il vit encore chez ses parents malgré son crâne dégarni et ses piges au journal local. Il ne gagne pas suffisamment sa vie pour se permettre de louer un appartement et est contraint de partager le logement de ses géniteurs, à la campagne. Etienne est dépendant et a 30 ans, il est le stéréotype du Tanguy, un homme attardé des temps modernes. Un jour, Shozoul, son oncle aux ascendances indiennes propose à Etienne de venir avec lui au mariage de sa soeur dans son village d’origine. Accompagné de sa tante Christiane et ses petits neveux, le dessinateur de BD espère vivre une aventure enrichissante qui pourrait l’inspirer dans son métier. Etienne reste un mois auprès de Shozoul, à rendre visite aux voisins et cousins, à donner des cigarettes, à porter le longhi et à prier. Il est suivi comme son ombre par un garde du corps payé par son oncle. A première vue dépaysant, le séjour s’avère sec et hostile, Etienne restant un homme blanc occidental, faire-valoir de son oncle et vache à lait. Heureux de regagner l’hexagone, le trentenaire prend quand même quelques résolutions. Il souhaite trouver une compagne et quitter le logement parental, Etienne a compris qu’il fallait grandir.

Etienne a.k.a. Tofépi a effectué son voyage en Inde en 2004. C’est donc 14 ans après qu’il a réussi à en faire quelque chose, ce quelque chose c’est Desh, ouvrage sorti chez L’Association. A travers un récit d’apprentissage drôle et déprimant à la fois, l’auteur raconte un tournant de sa vie. Lui qui cherchait un sens à son existence semble avoir trouvé en Inde quelques réponses à ses questions, malgré l’aridité du voyage. L’auteur qui a cofondé la maison d’édition Les Taupes de l’Espace a désormais 43 ans. Il raconte dans la plupart de ses récits des tableaux naturalistes et sans fard d’une réalité du quotidien. Desh est un carnet de voyage et récit d’apprentissage touchant et un peu brouillon, plein d’aspérités et de frustrations, fidèle à une drôle d’épopée.