Descartes est dans ma baignoire !

Balades en Philosophie, la BD pas prise de tête pour ceux qui se demandent à quoi peut servir la philo.

Janine est prof et chercheuse en philosophie, elle va nous expliquer en 10 chapitres courts et rigolos ce qu’est la philo, à quoi elle sert (ce qui est moins évident) et pourquoi il ne faut pas forcément respecter les philosophes. Convoquant Kant, Sartre, de Beauvoir ou accueillant -contre son gré- Descartes dans son bain, elle passe en revue des concepts comme l’humour, la nature ou la durée pour expliquer la philo avec des mots simples.

Dessiné et scénarisé par elle-même, l’album prend place dans la collection Octopus la " Collection Savante " animée par Boulet et qui compte déjà 4 titres couvrants des matières aussi diverses que la sexualité ou l’exploration de Mars.

Bref, c’est scientifiquement sérieux mais mis en scène de façon à permettre à chacun de s’y retrouver. De l’excellent vulgarisation, quoi…

TITRE : Balades en Philosophie

AUTEUR : Janine

EDITEUR : Delcourt - Coll. Octopus

GENRE : " Se moquer de la philosophie, c’est vraiment philosopher " Pascal

Denis MARC